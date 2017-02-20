Ситуация в Донецкой области: 62 обстрела за сутки - штаб АТО

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики заявили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 62 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб и еще один был ранен.

"В общем зафиксировано 62 обстрелов. Одного нашего военного ранили, один — погиб", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Авдеевка, Гнутово, Новотроицкое, Лебединское, Зайцево, Павлополь, Гранитное, Водяное, Зайцево, Опытное, Каменка, Луганское, Новгородское, Валуйское.

Как утверждают украинские силовики, огонь велся из минометов, пулеметов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия, также применялся снайперский огонь.

Также силовики обратились к жителям Донбасса с просьбой самостоятельно не утилизировать найденные осколки снарядов, мин или других боеприпасов, "пока участок не осмотрят представители полиции".