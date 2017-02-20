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    Киев

    Полиция отпустила задержанных на Крещатике сторонников блокады Донбасса

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (58)

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    По информации организаторов блокады Донбасса, пятеро задержанных митингующих освобождены, полиция составила протоколы о хулиганстве. У одного из задержанных разбит глаз, у другого - голова.
    На месте протестов на Майдане
    Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Полиция Киева освободила пятерых сторонников блокады Донбасса, задержанных во время столкновений на Крещатике, сообщили организаторы протестов в Киеве на своей странице в Facebook.

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    "На это время все пятеро задержанных митингующих освобождены. Полиция составила протоколы о хулиганстве. У одного парня разбит глаз, у другого — голова. Все это сделали полицейские при задержании на Крещатике. Командовал подразделением начальник Патрульной полиции Киева Юрий Зозуля", — говорится в сообщении "Штаба блокады торговли с оккупантами".

    Ранее сообщалось, что несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.

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