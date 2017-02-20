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    Фотоленты

    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка

    Тема:

    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (450)

    38
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка

    Нардеп Семен Семенченко заявил, что у президента Украины Петра Порошенко уже разработан план по разгону участников блокады. Он, как утверждает Семенченко, намечен на 23 февраля. 

    Ранее в воскресенье сообщалось, что около 500 человек проводили митинг возле здания Администрации президента Украины с требованием запретить торговые отношения с неподконтрольными Украине территориями Донбасса.

    Смотрите также: Десятки составов с углем стоят в Дебальцево

    В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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