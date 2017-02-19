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    Политика

    Разгон блокады на Донбассе начнется 23 февраля - Семенченко

    Тема:

    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (447)

    (обновлено: )1594131
    Как заявил народный депутат Семен Семенченко, уже разработан план по разгону участников блокады, он намечен на 23 февраля. В таком случае, по словам нардепа, активисты перекроют Администрацию президента.
    Семен Семенченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Нардеп Семен Семенченко заявил, что власть не будет разгонять участников блокады, пока в Киеве будут идти митинги (до 22 февраля). Об этом сообщает "Страна.ua".

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    Но позже, по его словам, у президента Украины Петра Порошенко уже разработан план по разгону участников блокады. Он, как утверждает Семенченко, намечен на 23 февраля.

    Шествие сторонников блокады Донбасса
    Канал Skeptik pro в Youtube
    Шествие сторонников блокады Донбасса в центре Киева

    Семенченко сказал, что в таком случае активисты перекроют Администрацию президента.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что около 500 человек проводят митинг возле здания Администрации президента Украины с требованием запретить торговые отношения с неподконтрольными Украине территориями Донбасса.

    В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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