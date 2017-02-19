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    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца

    Тема:

    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (434)

    22
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    acebook Штаба блокады торговли с оккупантами

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    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца

    "Сегодня (в субботу — Ред.)  к редуту вблизи Кривого Торца приехала группа провокаторов, которые требовали прекратить блокаду, обвиняли участников блокады в повышении тарифов, выкрикивали заученные фразы. Однако "картинка для СМИ", что общество выступает против блокады не удалась. После того, как ветераны АТО пообщались с ними и подарили продукты и бытовую химию, они сели в автомобили, которые их ждали. Искусственная акция протеста провалилась, как и все дискредитационные методы противников блокады", — сообщили организаторы торговой блокады Донбасса в Facebook.

    Читайте также: Блокада нон-стоп. Почему власть боится радикалов?

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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