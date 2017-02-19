Полиция Донецкой области не получала задач силой снять блокаду Донбасса

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Полиция не получала никаких писем от подконтрольной киевским властям военно-гражданской администрации Донецкой области с призывом к силовому прекращению торговой блокады Донбасса, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Нацполиции.

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В субботу депутат Верховной Рады Семен Семенченко, который поддерживает участников блокады в Донбассе, опубликовал в Facebook письмо якобы от имени начальника донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, адресованное начальнику областного управления Нацполиции Вячеславу Аброськину с призывом до 20 февраля "принять меры по разблокировке железнодорожных колей и привлечению к ответственности виновных в незаконном препятствовании передвижения железнодорожных поездов с углем и другой продукцией украинских предприятий".

"Полиция Донецкой области не получала писем от военно-гражданской администрации с требованием деблокады", — говорится в сообщении пресс-службы областного управления Нацполиции.

Подразделение Нацполиции расценивает публикацию данного письма как попытку "дезинформировать общественность". При этом в связи с подозрениями о возможной подделке письма полиция начала проверку. Сообщается, что в настоящее время полицейские области работают в штатном режиме.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.