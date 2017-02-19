Правоохранители обязаны разогнать активистов блокады Донбасса - Штокалов

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Блокада Донбасса расширяется на автомобильные трассы. В штабе блокировщиков сообщили, что готовятся к перекрытию автомобильных дорог для предотвращения грузопотока на оккупированные территории. Противники торговли с неподконтрольным Донбассом уже открыли наблюдательный пункт на Бахмутский трассе. Также в планах блокада еще одной, уже четвертой железнодорожной ветки между Мариуполем и Волновахой. Именно по этому маршруту все еще поставляется дефицитный уголь антрацитовой группы из зоны АТО на украинские ТЭС. Об этом сообщил участник из руководителей блокады, второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский. При этом юристы штаба блокады утверждают, что действуют в правовом поле, перекрывая в зоне АТО железнодорожные и автомобильные магистрали. Хотя правоохранители считают иначе и уже возбудили 4 уголовных производства за перекрытие транспортных путей.

По поводу блокады Донбасса в эфире радиостанции Голос Столицы высказался адвокат Егор Штокалов.

"Если уже открыто уголовное производство, то у нас и правоохранительные органы созданы для того, чтобы не только не допускать нарушения закона, но и непосредственно устранять нарушения закона. У нас на сегодняшний день перекрыта дорога. Вызвали патруль полиции. Они обязаны либо задержать людей, которые там находятся, и отказываются прекратить противоправные действия. Либо же отобрать у них пояснения и всех разогнать. То есть это в компетенции полиции. И насколько мне известно, и, в частности, из СМИ, что блокада происходит на подконтрольной территории Украины, что абсолютно допускает применение полицейскими всех сил и мероприятий", — заявил эксперт.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.