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    Коминтерново осталось без газа и света в результате обстрела - ДНР

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (679)

    (обновлено: )18003
    По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. В администрации Новоазовского района сообщили РИА Новости, что поврежден газопровод и линии электропередачи.
    Ситуация после обстрелов в Коминтерново Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Дома, линии электропередачи (ЛЭП) и газопровод повреждены в результате ночного обстрела в селе Коминтерново, подконтрольному самопровозглашенной ДНР, заявили в четверг РИА Новости в администрации Новоазовского района.

    "Прошедшей ночью обстреливали Коминтерново, поврежден газопровод и линии электропередачи. Сейчас поселок находится без газа и без света", — заявил собеседник агентства. Как сообщили в администрации, "около 20 снарядов упало, повреждены пять жилых домов".

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
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    Бортник об интервью посла ФРГ и будущем Донбасса

    По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

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    Позднее в администрации Новоазовского района уточнили, что в результате ночного обстрела получили повреждения шесть домов и магазин. "По предварительным данным, в населенном пункте Коминтерново повреждены шесть домов и здание магазина. Это все вследствие обстрела", — сообщил собеседник агентства.

    В конце января силовики и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. 

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