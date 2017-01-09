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В Сумах произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

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Взрыв в многоэтажке в Сумах (11)

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По данным полиции, хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы. На месте инцидента работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
На месте взрыва в Сумах
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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в многоквартирном доме в Сумах в понедельник, пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Инцидент произошел в квартире на первом этаже в доме 52 на проспекте Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

0542.ua
На месте взрыва в Сумах

"В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

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Напомним, вечером 3 января в многоэтажном доме в Сумах на улице Металлургов произошел взрыв. В результате погибла 64-летняя женщина, несколько человек получили ранения, в доме произошло частичное обрушение. Позднее 59-летний мужчина признался, что устроил взрыв сознательно.

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