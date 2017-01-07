В результате взрыва в сирийском Аазазе ранены 110 человек - источник

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Количество раненых в результате взрыва в сирийском Аазазе превысило сотню человек. Об этом сообщили агентству Sputnik собственные источники.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщало о 60 погибших и 50 раненых.

Как сообщили источники Sputnik, число погибших не изменилось, число раненых увеличилось до 110 человек.

По их данным, погибшие и раненые — боевики оппозиционной группировки "Ахрар аш-Шам". Заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом их судебного органа.

Аазаз контролируется сирийской оппозицией и находится недалеко от турецкой границы на севере Сирии.

Об ответственности за теракт пока не заявила ни одна из террористических группировок.