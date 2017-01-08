Второй за день взрыв прогремел в Багдаде

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Десять человек погибли при втором за день теракте в Багдаде, взрыв прогремел на востоке города, передает телеканал Sky News Arabia.

Читайте также: Греция выплатит 1 млн евро за информацию о террористке — СМИ

Целью нового теракта стал рынок в другом шиитском районе Баладият, сообщил телеканал.

По данным иракского телеканала Al Sumaria, взрыв устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой.

Об ответственности за взрыв пока никто не заявлял, предыдущий теракт взяла на себя группировка ИГ.

Ранее в воскресенье теракт произошел рядом с рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада. При взрыве начиненной взрывчаткой машины погибли 13 человек, около 50 получили ранения.