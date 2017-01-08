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Второй за день взрыв прогремел в Багдаде

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Целью нового теракта стал рынок. По данным СМИ, взрыв устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой. Об ответственности за взрыв пока никто не заявлял.
Местные жители на месте взрыва грузовика на переполненном рынке в Багдаде
REUTERS Wissm Al- Okili

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Десять человек погибли при втором за день теракте в Багдаде, взрыв прогремел на востоке города, передает телеканал Sky News Arabia.

Появилось видео взрыва в Багдаде. Видео
Видеоканал Natanael Ejercitado на Youtube
Появилось видео взрыва в Багдаде

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Целью нового теракта стал рынок в другом шиитском районе Баладият, сообщил телеканал.

По данным иракского телеканала Al Sumaria, взрыв устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой.

Об ответственности за взрыв пока никто не заявлял, предыдущий теракт взяла на себя группировка ИГ.

Ранее в воскресенье теракт произошел рядом с рынком в шиитском районе Джамила на востоке Багдада. При взрыве начиненной взрывчаткой машины погибли 13 человек, около 50 получили ранения.

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