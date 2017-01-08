В Одесской области прогремел взрыв в жилом доме

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области прогремел взрыв в частном одноэтажном доме с последующим возгоранием, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что взрыв прогремел ночью на воскресенье около 00:50.

"В результате взрыва и разрушения строительных конструкций дома погибли 2 человека. Из-под завалов бойцы ГосЧС Украины спасли пожилую женщину", — отмечается в сообщении.

Пожар площадью 50 кв. м. был ликвидирован около 2:00. В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м.

Сейчас устанавливается причина взрыва.

Вечером 3 января в многоэтажном доме в Сумах произошел взрыв. В результате погибла 64-летняя женщина, несколько человек получили ранения, в доме произошло частичное обрушение.