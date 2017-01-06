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Жертвами взрыва на шахте в Китае стали более 10 человек

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Инцидент на шахте в китайской провинции Хэнань произошел вечером в среду. В момент взрыва газовой смеси под землей находился 51 человек, из которых 39 сумели выбраться на поверхность.
Китайские шахтеры. Архивное фото
@cctvnews

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Число погибших в результате взрыва на шахте в китайской провинции Хэнань достигло 12 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

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Инцидент произошел вечером в среду на шахте в уезде Дэнфэн городского округа Чжэнчжоу. В момент взрыва газовой смеси под землей находился 51 человек, из которых 39 сумели выбраться на поверхность, еще семь человек оставались заблокированными под землей.

В пятницу власти уезда подтвердили их гибель. Сообщается, что причиной взрыва, вероятно, стала неправильная эксплуатация оборудования.

Ранее сообщалось, что был задержан человек, финансировавший деятельность шахты. 

Напомним.в конце декабря прошлого года масштабное обрушение произошло на шахте в Индии. 

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