Минсоцполитики: стаж для пенсии можно будет купить

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире одного из радиоканалов.

Читайте также: Пенсионная реформа: сюрпризы будут, не расслабляйтесь — эксперт

Он отметил, что в ранней редакции законопроекта о пенсионной реформе предполагалась возможность покупки не более двух лет стажа, но в окончательном варианте это ограничение сняли.

"На сегодняшний день минимальный страховой взнос составляет 704 гривни в месяц — это 22% от минимальной зарплаты в 3200 гривен, но для докупки стажа эта сумма умножается на 2", — сказал Шамбир.

Читайте также: Любое повышение пенсий поглотит инфляция — эксперт

По его словам, стоимость покупки одного года страхового стажа составит около 17 000 гривен.

Он напомнил, что минимальный страховой стаж с 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет составит 25 лет. После 2018 года требование относительно минимального страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 1 год. Через 10 лет для назначения пенсии необходимо будет 35 лет страхового стажа.

Напомним, ранее Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.