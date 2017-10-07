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    Экономика

    Минсоцполитики: стаж для пенсии можно будет купить

    Тема:

    Пенсионная реформа: суть и скрытое (116)

    (обновлено: )21503
    Как сообщил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, стоимость покупки одного года страхового стажа составит около 17 000 гривен.
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    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире одного из радиоканалов. 

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    Он отметил, что в ранней редакции законопроекта о пенсионной реформе предполагалась возможность покупки не более двух лет стажа, но в окончательном варианте это ограничение сняли.

    "На сегодняшний день минимальный страховой взнос составляет 704 гривни в месяц — это 22% от минимальной зарплаты в 3200 гривен, но для докупки стажа эта сумма умножается на 2", — сказал Шамбир.

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    По его словам, стоимость покупки одного года страхового стажа составит около 17 000 гривен.

    Он напомнил, что минимальный страховой стаж с 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет составит 25 лет. После 2018 года требование относительно минимального страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 1 год. Через 10 лет для назначения пенсии необходимо будет 35 лет страхового стажа.

    Напомним, ранее  Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

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