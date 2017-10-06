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    Общество

    Пенсионная реформа: спецпенсии больше назначаться не будут

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (115)

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    По словам заместителя министра социальной политики Николая Шамбира, "правильно идти путем того, чтобы меньшие пенсии подтягивать к большим", именно таким путем идет Украина.
    Деньги
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Новый закон о пенсионной реформе отменяет назначение специальных пенсий для чиновников, заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире радио Свобода.

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    "Все специальные пенсии убираются: какие-то полностью, какие-то имеют переходные нормы. Например, по государственной службе переходная норма такая, что для тех людей, которые уже приобрели право на такую пенсию, это право остается. В основном все специальные пенсии убираются", – сказал Шамбир.

    По его словам, для тех людей, которые уже получают спецпенсии, перерасчета не будет, пока пенсии по обычной системе не превысят суммы тех спецпенсий. В таком случае пользователи просто перейдут на общую систему, пояснил заместитель министра.

    "Люди, которые уже получали спецпенсии, будут получать и в дальнейшем – никакого уменьшения не будет. Правильно идти путем того, чтобы меньшие пенсии подтягивать к большим. Именно этим путем мы и пошли", – сказал Николай Шамбир.

    Накануне Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

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