Пенсионная реформа: спецпенсии больше назначаться не будут

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Новый закон о пенсионной реформе отменяет назначение специальных пенсий для чиновников, заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире радио Свобода.

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"Все специальные пенсии убираются: какие-то полностью, какие-то имеют переходные нормы. Например, по государственной службе переходная норма такая, что для тех людей, которые уже приобрели право на такую пенсию, это право остается. В основном все специальные пенсии убираются", – сказал Шамбир.

По его словам, для тех людей, которые уже получают спецпенсии, перерасчета не будет, пока пенсии по обычной системе не превысят суммы тех спецпенсий. В таком случае пользователи просто перейдут на общую систему, пояснил заместитель министра.

"Люди, которые уже получали спецпенсии, будут получать и в дальнейшем – никакого уменьшения не будет. Правильно идти путем того, чтобы меньшие пенсии подтягивать к большим. Именно этим путем мы и пошли", – сказал Николай Шамбир.

Накануне Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.