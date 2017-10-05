Эксперт: пенсионная реформа — попытка оживить покойника

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Главным новшеством проголосованной пенсионной реформы является постепенное увеличение страхового стажа для оформления государственной пенсии. Минимально необходимый стаж будет увеличиваться каждый год и в 2028-м достигнет отметки в 35 лет.

Недостающие для стажа годы можно будет «докупить». Один год будет стоить почти 17 тысяч гривен, а пять лет — 84 480 гривен. Кроме того, с первого октября для более чем 5,5 миллиона пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 гривны. В реформе также прописано, что с 2019-го года индексация пенсий будет происходить автоматически и ежегодно.

Как подготовиться к пенсии с молодого возраста, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый консультант Андрей Киселев.

Как Вы оцениваете проголосованную Пенсионную реформу?

— Моя оценка негативная. Это даже не компромисс, это попытка соблюсти хорошую мину при плохой игре. Сама по себе солидарная система первого уровня, на которой мы сейчас находимся, уже покойник. То, что сейчас происходит, это попытка его достать из земли, выкопать, отряхнуть, напомадить губы, накрасить глаза и сказать: смотрите, как живенько выглядит. Там есть перекос самый главный, демографический. Украина никогда не оживит этого покойника. Поэтому все остальные манипуляции с ним — это очень не честно по отношению к пенсионерам Украины.

Стоит ли делать ставку на негосударственные пенсионные фонды?

— В данной ситуации теоретически это прописано, что с 1 января, в том числе заработает накопительная система. Это шаг вперед. Но здесь уже уперся МВФ. Он считает, что сначала нужно сделать нулевой дефицит в солидарной системе, а сделать его невозможно. Плюс то, что принято вот сейчас парламентом, например, с 1 октября актуализация или перерасчет пенсий. Под это дополнительно нужно 40 миллиардов гривен примерно каждый год находить. Где эти деньги взять?

Как может выглядеть накопительная система?

— Пока не написано. Можем только гадать. Но, в принципе, есть всего два варианта. Первое — создается что-то большое, государственное, неповоротливое и склонное к воровству. И пытается по-другому работать с деньгами. Почему по-другому? Потому что на первом уровне солидарном деньги не идентифицированы. Не имеет значения, сколько вы за всю свою трудовую жизнь накидали денег в общий котел. Имеет значение только расчетная формула, по которой будет считаться пенсия. Когда мы говорим о накопительном уровне, там совсем по-другому ходят деньги. Там есть администратор, который их собирает и учитывает. И дальше есть компании по управлению активами, которые их приумножают. Здесь деньги идентифицированы, появляются проценты.

Компания по правлению активами в государственном пенсионном фонде с накопительной системой может быть?

— Теоретически может. Но теперь представьте, для того, чтобы работала компания по управлению активами, туда нужно брать людей. Люди должны быть в идеале честные, профессиональные, но этого мало. Должен быть работающий фондовый рынок, прозрачный, открытый и контролируемый. Вот нет второго инструмента, к сожалению, самого главного, это фондового рынка.

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Как себя обеспечить пенсией?

— Есть вообще несколько финансовых инструментов. Они разные и разная их эффективность. Например, кто-то покупает банковское золото в слитках, кто-то вкладывается в недвижимость, чтобы потом сдавать в аренду. Есть люди, собирающие предметы искусства, антиквариат. Кто-то покупает ценные бумаги. Да, сегодня это тоже можно делать с очень большими оговорками. Кто-то инвестирует в детей в надежде на то, что дети потом помогут в старости. Это все тоже работает. Накопительно-страховые компании работают. Негосударственные пенсионные фонды, уже есть статистка, они тоже работают. Все это вместе нужно рассматривать как обеспечение пенсии.

Сколько у нас негосударственных пенсионных фондов и можно ли им доверять?

— Да, поэтому когда мы выбираем финансовый инструмент для того, чтобы себе откладывать на пенсию, это должно быть гарантировано, потому что, например, в 65 лет, это реальный возраст сейчас, если убрать все эти игры со страховым стажем, человек должен 100% получать эти деньги, потому что он уже не работает, он только тратит. Здесь должна быть гарантия, здесь должна быть надежность. Пусть будет небольшой процент, но первые два условия обязательны. Такие фонды уже есть. Если сегодня в Украине более 60 негосударственных пенсионных фондов, из них работают реально 12. И учитывая то, что они корпоративные многие из них, два-три фонда есть, в которые можно деньги вкладывать на сегодняшний день.

Что вы имеете в виду под "12 из них работают реально"?

— Там есть корпоративные и профессиональные. Например, какая-то крупная компания делает такой фонд для своих работников.

Как для себя выбрать Пенсионный фонд?

— Я бы рассматривал не сразу Пенсионный фонд, потому что у каждого человека ситуация разная. Есть профессиональный вид деятельности какой-то. Например, он вредный или обычный? Есть возраст человека, в котором он принимает решение начать себе откладывать. Есть какие-то болячки. Вот эти все три фактора. И четвертый, есть сумма денег, которую он себе может позволить. Поэтому здесь, чтобы профессионально консультировать человека, нужно все четыре рассматривать фактора. У меня сейчас каждый день практически у меня одна консультация по пенсии и я скажу, это никогда нет такой общей таблетки для всех. Нужно смотреть четыре условия и под них подбирать разные компоновки. Как бы шить костюм индивидуально.

Можно ли в Украине доверить деньги частной компании с перспективой на 30 лет?

— Здесь на самом деле выбор очень простой. Есть три варианта выбора. Первый — вообще ничего не делать, потому что никому не верю. Второе — полностью доверяю государству, уж оно не обманет. И третье — я начинаю вникать во все, разбираться, читать, лезть в Google и в итоге какое-то решение принимаю. Возможно, это будет частное, может быть, какое-то другое. Всего три варианта. Больше нет.

Иностранные пенсионные фонды есть в Украине?

— Скажем так, в Украине работает компания по управлению активами. Она не иностранная. Это все равно «дочка» в Украине. У нас же статус — это юрлица. Это «дочки» в разных оформлениях в Украине. Но как только будет принято законодательно, что в Украине вводится накопительная система обязательная, то есть каждый работающий должен иметь контракт такой, и каждый работодатель должен обеспечить, тут же появятся бил-борды, тут же зарегистрируются десятки компаний больших, крупных с деньгами западных, с опытом работы. Тут же появится спам в электронной почте и из почтовых ящиков начнут выпадать буклеты.

К слову, в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты. Такое мнение в эфире "ГС" выразил координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак.