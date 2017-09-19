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    Экономика

    Украине выгодно заполнять хранилища газа по минимуму - Землянский

    Тема:

    Переговоры по газу: Украина - РФ (339)

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    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что хранение газа стоит недешево, но для энергобезопасности должен быть запас газа. Потому все зависит от приоритетов правительства и руководителей "Нафтогаза".
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 сен — РАИ Новости Украина. Украинские подземные хранилища газа наполовину заполнены. Об этом сообщают в «Укртрансгазе». Там отмечают, что по состоянию на 16 сентября объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до отметки примерно в 15,5 миллиардов кубометров.

    Валентин Землянский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Землянский: Украину доводят до энергетической бедности

    О запасах газа в эфире радиостанции Голос Столицы высказался эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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    "Хранение газа — это тоже деньги. То есть здесь весь вопрос в том — мы подходим с точки зрения энергобезопасности или мы подходим с точки зрения финансово-экономических выгод. Если подходить с финансово-экономических выгод, то нужно качать газ по минимуму, потому что не выгодно его держать в хранилищах. Если мы выходим с точки зрения энергобезопасности, то должен быть резерв. Поэтому вопрос в приоритетах, которые ставят перед собой правительство и руководители "Нафтогаза"", — заявил эксперт.

    Ранее сообщалось, что объем газа в ПХГ Украины превысил 15 млрд кубов. 

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