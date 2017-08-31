На газовом рынке "баттл" между Фирташем и "Нафтогазом" - Землянский

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Секретариат Энергетического сообщества направил в Кабинет министров Украины письмо-предупреждение, в котором подчеркивается, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств перед Энергетическим сообществом, поскольку украинское правительство продолжает поддерживать привилегированное положение облгазов, большинство из которых контролируется группой компаний Дмитрия Фирташа.

Европейцы возмущены правительственным постановлением от 22 марта 2017 года, согласно которой весь рынок газа для населения вписан в тесные рамки: "Нафтогаз" покупает топливо украинской добычи по фиксированной цене у своей дочерней компании "Укргаздобыча" и передает этот газ на реализацию газораспределительным компаниям, другими словами частным облгазам, которые давно стали монополистами и имеют почти безграничную власть над своими клиентами. А фиксированные цены искажают идею свободного газового рынка и блокируют привлечение международных компаний", — отмечают в Энергетическом сообществе.

Состояние газового рынка Украины прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

"На газовом рынке происходит риторика, которая направлена против облгазов. Они являются поставщиками газа, то есть идет такой эпический баттл, можно сказать, между господином Фирташем, компаниями господина Фирташа, и НАК "Нафтогаз Украина". То есть НАК "Нафтогаз Украина" недвусмысленно говорит о том, что он готов заменить господина Фирташа на рынке газопоставок, создав собственную компанию, которая будет заниматься поставками газа", — отметил эксперт.