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    Экономика

    Объем газа в ПХГ Украины превысил 15 млрд кубов

    (обновлено: )7
    Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в начале августа сообщил, что до отопительного сезона в украинских ПХГ планируется накопить 16 миллиардов кубометров газа.
    Газокомпрессорная станция
    УНИАН

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 4 сентября составил 15,038 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,26%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

    Газовая компрессорная станция. Архивное фото
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    Уровень заполнения хранилищ за сутки увеличился до 48,59% с 48,46% в предыдущий день.

    "Укртрансгаз" ранее сообщил, что Украина в январе-августе 2017 года увеличила импорт газа по реверсу из ЕС на 95,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,4 миллиарда кубометров. В этом году поступление газа по словацкому направлению составило 7,1 миллиарда кубометров, по венгерскому – 1,5 миллиарда кубометров и по польскому — 0,8 миллиарда кубометров.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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