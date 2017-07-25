Украина увеличила запасы газа в ПХГ

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Уровень заполнения хранилищ Украины за сутки увеличился до 41,15% с 40,95%, составив 12,735 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Так, объем газа за сутки увеличился на 0,47%.

"Укртрансгаз" 4 июля сообщил, что Украина за первое полугодие закачала в свои хранилища 3,7 миллиарда кубометров газа собственной добычи и из Европы, не используя российский газ. В частности, в июне текущего года украинские газохранилища пополнились на 1,5 миллиарда кубов. "Укртрансгаз" отметил, что технологически может обеспечить закачку газа в хранилища на уровне 3 миллиардов кубов в месяц при наличии ресурсов газа.

Также компания сообщила, что Украина импортировала за первое полугодие текущего года 7 миллиардов кубометров газа из стран Европы, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего газа традиционно поступило в Украину по словацкому маршруту – 5,6 миллиарда кубов (80%), с польского и венгерского направлений было импортировано 0,6 и 0,7 миллиарда кубов соответственно.