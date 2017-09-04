"Укртрансгаз": запасы газа в ПХГ превысили прошлогодний максимум

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Запасы газа в подземных хранилищах превысили максимальный показатель 2016-2017 годов и достигли 15 млрд куб. м., сообщает пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы и хранилищ "Укртрансгаз".

"По состоянию на сегодняшнее утро запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 15 млрд куб. м и превысили прошлогодний максимум", — сообщили в компании.

Отмечается, что максимальное значение за период подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов составляло 14,7 млрд куб. м.

"Укртрансгаз" закачал в марте 0,145 млрд куб. м газа, в апреле – 0,431 млрд куб. м, в мае – 1,608 млрд куб. м, в июне – 1,497 млрд куб. м, в июле – 1,667 млрд куб. м и в августе – 1,667 млрд куб. м.

"В сентябре закачка газа продолжится с темпом предыдущего месяца. В первые дни текущего месяца (1-3 сентября) средний суточный режим закачки составил 51,5 млн куб. м газа", — отметили в компании.

Как сообщалось ранее, публичное акционерное общество "Укрпочта" собирается заняться поставками природного газа потребителям.