наверх
18.08.201714:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина более чем на 80% готова к отопительному сезону - вице-премьер

    (обновлено: )4902
    По словам вице-премьера Владимира Кистиона, плановые ремонты на энергоблоках атомных электростанций продолжаются, накопление угля идет по плану, регионы также опережают график подготовки к осенне-зимнему периоду.
    Батарея у окна
    flickr.com/stillframe/

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Готовность Украины к отопительному сезону превышает 80%, сообщил в пятницу вице-премьер Владимир Кистион.

    "Утром провел традиционное совещание по урегулированию проблемных вопросов в единой энергетической системе. Готовность страны к новому отопительному сезону превышает 80%. Плановые ремонты на энергоблоках атомных электростанций продолжаются, накопление угля идет по плану. Имеем на складах на 1 миллион тонн больше, чем в прошлом году в это же время", — написал Кистион в пятницу в Facebook.

    Скриншот сообщения

    По его словам, регионы также опережают график подготовки к осенне-зимнему периоду — готовность 70-75%

    Министр энергетики Игорь Насалик в начале августа сообщил, что у Украины нет никаких проблем с подготовкой к отопительному сезону. В частности, Украина накопила уже более 14 миллиардов кубов газа в подземных хранилищах.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров начал подготовку к следующему отопительному сезону.

    Чрезвычайные меры в энергетике были введены в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Так, Кабмин каждый месяц принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину