Украина более чем на 80% готова к отопительному сезону - вице-премьер

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Готовность Украины к отопительному сезону превышает 80%, сообщил в пятницу вице-премьер Владимир Кистион.

"Утром провел традиционное совещание по урегулированию проблемных вопросов в единой энергетической системе. Готовность страны к новому отопительному сезону превышает 80%. Плановые ремонты на энергоблоках атомных электростанций продолжаются, накопление угля идет по плану. Имеем на складах на 1 миллион тонн больше, чем в прошлом году в это же время", — написал Кистион в пятницу в Facebook.

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По его словам, регионы также опережают график подготовки к осенне-зимнему периоду — готовность 70-75%

Министр энергетики Игорь Насалик в начале августа сообщил, что у Украины нет никаких проблем с подготовкой к отопительному сезону. В частности, Украина накопила уже более 14 миллиардов кубов газа в подземных хранилищах.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров начал подготовку к следующему отопительному сезону.

Чрезвычайные меры в энергетике были введены в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Так, Кабмин каждый месяц принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.