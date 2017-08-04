На будущий отопительный сезон Украине нужно 5 млн тонн антрацита - эксперт

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Первое судно с углем из США, объемом 85 тысяч тонн, прибудет в Украину в начале сентября. Его по цене 113 долларов за тонну собираются отправить из порта Балтимор, сообщили в Минэнерго.

В конце августа следует ожидать еще на 120 тысяч тонн энергоносителя. В то же время суммарно до конца 2017 года планируется поставка около 700 тысяч тонн.

Экспорт угля из США прокомментировал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Достаточно и 700 тысяч тонн, но тогда температура теплоносителя будет значительно ниже, и вообще можно обойтись без угля, без газа и без электроэнергии. Здесь все зависит от того, какой уровень комфорта будет обеспечен потребителем. Так вот, для того, чтобы обеспечить нормальный уровень комфорта, нам минимум по состоянию на сегодня нужно пять миллионов тонн угля антрацитовой группы на нормальное прохождение сезона. Однако и сейчас же этот уголь сжигается, поскольку у нас генерация также требует угля и она будет нуждаться после окончания отопительного сезона. То есть 700 тысяч тонн явно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности Украины", — заявил эксперт.

Ранее вице-премьер Владимир Кистион заявил, что Украина накапливает достаточно угля для зимы.