Землянский: на отопительный сезон газа хватит, а угля - нет

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Если исходить из данных "Укртрансгаза", у нас сейчас 12 миллиардов кубометров, то есть необходимо докачать еще пять. У нас есть два, даже больше, 2,5 месяца, в принципе, в том ритме, в котором шла закачка, более чем спокойно можно этот план выполнить.

В Раде не видят необходимости продления чрезвычайных мер в энергетике. Их срок истекает во вторник, 18 июля. Эти меры были введены до 17 июля из-за блокады Донбасса.

Парламентарии считают, что на рынке должны господствовать рыночные отношения без "ручников". А Министерство не может в ручном режиме управлять рынком. Ради справедливости стоит отметить, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик также заявлял, что не видит оснований для продолжения таких мероприятий.

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Рыночный подход в энергетическом секторе проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Видите ли вы необходимость в продлении чрезвычайных мер в энергетике?

— Во-первых, когда вводилось чрезвычайное положение на рынке электроэнергии, действовал еще старый закон о рынке электроэнергии. Соответственно, после принятия и подписания президентом нового закона, там не предусмотрено такой меры, то есть нет той статьи, на базе которой формировалось решение Кабмина о введении чрезвычайного положения. То есть, по сути, мы говорим о приведении в соответствие законодательства. Это первый момент. Второй момент, что касается реальной ситуации, то безусловно ситуация с поставками антрацита улучшилась, потому что тепловая генерация ТЭС, которые работают на угле марки "А", они практически, пять станций не работают и их судьба неуклонно снижалась начиная с 2016 года. На сегодняшний день доля антрацитовой генерации в общем объеме занимает порядка 8%, против 17-18% которые были годом ранее. Соответственно, и объемы антрацита тоже нужны меньше. Тем не менее, вопросы по подготовке к отопительному сезону остаются. Поэтому наверное речь должна идти не о чрезвычайном положении в отношении закупок антрацита, а речь должна идти о принятии неотложных мер по подготовке страны к отопительному сезону, потому что на сегодняшний день есть опасения относительно накопления объемов угля не только марки "А", но и марки "Г". И к сожалению, правительство ничего не делает в этом направлении. Вот здесь бы как раз особое внимание и профильного министра, и исполнительной власти, было бы крайне мягко говоря, не лишним.

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Речь идет об особом вниманим к этому вопросу или о возможности влияния на ситуацию в ручном режиме?

— Вот еще раз мы говорим о том, что ручной режим — это не выход из ситуации. Мы говорим о том, что правительство должно просто обратить внимание на это. Причем речь идет не о чрезвычайной ситуации, а речь идет о том, что правительство должно заняться развитием и вложением средств в развитие угольной отрасли, добычу угля марки "Г", по сути дела, государственные шахты. Поэтому ни в коем разе речь о чрезвычайном положении не идет. Мы говорим о необходимости, как бы, существенно поддержать отрасль со стороны Кабмина, а не вводить ручное управление. То есть вы идете туда-сюда, а финансовые потоки распределяются — вот это вот этому дам, а этому не дам. То есть здесь абсолютно можно согласиться с позицией ВРУ, о том что ситуация на рынке должна идти и регулироваться как раз больше рыночными механизмами, чем ручными, со стороны Кабмина.

А что с той же нефтью или мазутом для резервных котельных? РИА Новости Украина Евгений Котенко США и Украина, газ и уголь: в цепях "энергетической революции"

— С нефтью и мазутом у нас давно уже все хорошо, потому что их нет. Поэтому вопрос такой на сегодняшний день даже не стоит. Мазут достаточно дорог, у нас стоят НПЗ, соответственно закупать его будет дороже, чем закупать импортный уголь, а соответственно мазут и нефть мы пока не рассматривает в качестве возможной альтернативы для прохождения отопительного сезона.

А вопрос с газом уже решен к отопительному сезону?

— Пока идет нормально, сказать сложно. То есть НАК говорит о том, что необходимо будет порядка 16-17 миллиардов кубов. В принципе, сложно не согласиться, исходя из опыта предыдущих двух отопительных сезонов. Проблема в том, что мы шли без резерва, эти объемы, которые закачивались и в прошлом отопительном сезоне, и в позапрошлом. Погода нас выручила. У нас были достаточно теплые зимы, что позволило пройти отопительный сезон без проблем. Пока НАК вроде бы как внял всем предупреждениям, которые шли со стороны экспертного сообщества и со стороны ЕС. Кстати, в прошлом году, господин Марош Шевчович в сентябре прошлого года приезжал как раз по данному вопросу. Говорил о необходимости закачки дополнительных объемов, чтобы был резерв. То есть, энергетика, это такая отрасль, которая очень любит, когда есть определенный запас в случае возникновения форс-мажоров. Слава Богу, когда форс-мажоров нет и все проходит спокойно, но резерв все же лучше иметь.

О чем рапортовали наши газовые хранилища? Сколько закачали?

— Если исходить из данных "Укртрансгаза", у нас сейчас 12 миллиардов кубометров, то есть необходимо докачать еще пять. У нас есть два, даже больше, 2,5 месяца, в принципе, в том ритме, в котором шла закачка, более чем спокойно можно этот план выполнить. Ну, будем смотреть, потому что в принципе и в прошлом году у НАКа были все возможности для оперативной закачки газа, решения этих проблем, но решили пойти малой кровью и не закачивать объемы из резерва. Но мы помним, что погода нас очень здорово выручила, потому что среднесуточная температура, или среднемесячная температура, они были гораздо выше традиционных или ожидаемых.

Особенно в апреле, когда отопительный сезон еще продолжался.

— А в апреле мы получили обратную ситуацию, но естественно, что никто и не собирался ничего включать, соответственно. Вот сложилась такая парадоксальная ситуация, когда вроде бы сам отопительный сезон, наиболее холодные месяцы, мы прошли спокойно, а вот уже когда должно было быть тепло и весна, вот тут вот как бы ничего хорошего не произошло. Похолодало, но тем не менее, все выжили. Но это не лучший подход. Энергетика как система очень любит, когда все идет в спокойном, штатном режиме. Потому что любые не нормативные режимы работы ГТС, любые не нормативные режимы работы генерации, они приводят к преждевременному износу оборудования, соответственно к аварийным ремонтам, соответственно требуют замены, то есть большего вложения средств. Поэтому чем спокойнее будет ситуация в украинской энергетике, тем меньше средств на это потребуется. Мы сэкономим бюджетные средства, и тем спокойнее будет нам с вами предстоящей зимой.

Насколько Украина остается в этом году на подходе к отопительному сезону зависимой от поставок энергоносителей из-за рубежа?

— В принципе, мы все время рассчитываем на собственную добычу газа, потому что по сути дела, две трети газа, который поставляется населению в течение года, это газ собственной добычи. Правда пока похвалиться в государственном секторе нечем, потому что обещанный там рост в 15% добычи, он так и не состоялся. Я напомню, что два года назад один из руководителей "Нафтогаза" Юрий Витренко, говорил о том, что на 15% вырастет добыча газа в Украине, к сожалению, этого не произошло. А что касается угля, мы стали вследствие блокады зависимы от поставок импортного антрацита, что безусловно в свою очередь отразится еще и на цене электроэнергии, то есть это просто инерционный процесс. И у нас есть проблемы, то о чем мы уже говорили, это проблема добычи угля марки "Г", потому что мы видим постоянные протесты шахтеров, видим постоянные разговоры о том, что не хватает финансирования для обеспечения безопасности. Не хватает финансирования для дальнейшего развития, а правительство, к сожалению, в этом плане идет совершенно обратным путем, то есть последняя концепция, которую представило профильное министерство, там речь идет о том, что давайте как бы все, что нерентабельное — закроем, все что более-менее еще движется-шевелится — выставим на продажу. И вот таким вот образом будем решать вопрос. А потом уголь будем закупать. То есть это абсолютно негосударственный подход и почему, еще раз, вот возвращаясь к началу нашего разговора, правительство должно взять на себя ответственность за развитие украинской угольной отрасли, в любом случае, для бюджета, для населения, для энергетики, это более правильное решение, более правильный подход, нежели импорт каких-то бы то ни было энергоносителей и даже готовой электроэнергии из-за рубежа.

Есть у вас информация относительно того, заботится ли, например профильное, например, министерство, модернизацией ТЭС, перевод с одной марки угля на другую?

— Процесс идет сейчас, это государственное "Центрэнерго", в ведении которой находится Трипольская и Змиевская ТЭЦ. Вот на Змиевской ТЭЦ идет переоборудование блоков под уголь марки "Г". Эстафету принял и ДТЭК, насколько я знаю. У них в планах сейчас идет переоборудование блоков на Приднепровской ТЭС, и в планах переоборудование блоков Криворожской ТЭС на марку "Г". То есть процесс идет, но нужно понимать, что как и с добычей угля, так и с вопросом переоборудования, это не происходит в один день. То есть для этого необходимо время, от полугода и более. То есть соответственно, я думаю, что к этому отопительному сезону частично часть блоков уже будет переоборудована, а окончательное решение вопроса, это не раньше отопительного сезона 2018 года.

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