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    Экономика

    Насалик не видит проблем в подготовке к отопительному сезону

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    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, все АЭС работают в соответствии с графиком, при этом на 10% в общей энергосистеме увеличена доля атомной промышленности, запасы угля вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    УНИАН

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прогнозирует успешное прохождение Украиной отопительного сезона 2017/2018 года. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, передают "Украинские новости".

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Кабинет министров поддержал предложение Министерства энергетики о мероприятиях по подготовке к осенне-зимнему периоду. Они работают в штатном режиме, я не вижу никаких проблем по прохождению отопительного сезона в Украине. Никаких замечаний по этому поводу нет", — сказал министр.

    По его словам, все АЭС работают в соответствии с графиком, при этом на 10% в общей энергосистеме увеличена доля атомной промышленности, запасы угля вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров начал подготовку к следующему отопительному сезону.

    Чрезвычайные меры в энергетике были введены в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Так, Кабмин каждый месяц принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.

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