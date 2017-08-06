Насалик не видит проблем в подготовке к отопительному сезону

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прогнозирует успешное прохождение Украиной отопительного сезона 2017/2018 года. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, передают "Украинские новости".

"Кабинет министров поддержал предложение Министерства энергетики о мероприятиях по подготовке к осенне-зимнему периоду. Они работают в штатном режиме, я не вижу никаких проблем по прохождению отопительного сезона в Украине. Никаких замечаний по этому поводу нет", — сказал министр.

По его словам, все АЭС работают в соответствии с графиком, при этом на 10% в общей энергосистеме увеличена доля атомной промышленности, запасы угля вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров начал подготовку к следующему отопительному сезону.

Чрезвычайные меры в энергетике были введены в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Так, Кабмин каждый месяц принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.