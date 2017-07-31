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    Украинцы должны за отопление и горячую воду около 9 млрд

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    Согласно информации, в июне украинцы уплатили за электроэнергию 2,3 млрд грн. При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец июня составляла 3,8 млрд грн.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Задолженность населения по оплате отопления и горячего водоснабжения в июне снизилась на 3,5% по сравнению с концом мая и составляет 8,6 млрд грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

    Валентин Землянский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
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    Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 3,3% и составляет 3 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составляет 400 млн грн.

    Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотведение выросла на 14,3% и составляет 2,1 млрд грн.

    По данным Госстата, в июне украинцы уплатили за электроэнергию 2,3 млрд грн (85,2% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец июня составляла 3,8 млрд грн.

    Задолженность за газоснабжение снизилась на 0,9% и составила 11,3 млрд грн.

    В целом в июне украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги на 3,9 млрд грн, что составляет 102,1% начисленных за этот период сумм.

    Ранее сообщалось, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на горячую воду и отопление в Киеве. Согласно принятому постановлению, тарифы на горячую воду для киевлян поднимутся, а на отопление снизятся. 

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