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    В Киеве утвердили новые тарифы на горячую воду и отопление

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    (обновлено: )64040
    Централизованное снабжение горячей воды для киевлян будет стоить 84,45 грн за 1 куб.м (с НДС) при условии подключения полотенцесушителей, при их отсутствии - 78,08 грн за 1 куб.м (с НДС).
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 4 июля, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на горячую воду и отопление в Киеве.

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    Согласно принятому постановлению, тарифы на горячую воду для киевлян поднимутся, а на отопление снизятся.

    Тарифы на централизованное отопление для населения будут составлять 1414,45 грн/Гкал (с НДС) для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками и 32,91 грн за 1 кв.м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без счетчика.

    При этом централизованное снабжение горячей воды для киевлян будет стоить 84,45 грн за 1 куб.м (с НДС) при условии подключения полотенцесушителей, при их отсутствии — 78,08 грн за 1 куб.м (с НДС).

    Подогрев воды для нужд управляющих многоквартирных домов будет стоить на уровне 67,80 грн за 1 куб.м (без НДС) при условии подключения полотенцесушителей, при их отсутствии — 62,68 грн за 1 куб.м (без НДС).

    Постановление вступит в силу после официального его опубликования в "Урядовом курьере".

    Ранее сообщалось, что власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий. Соответствующее распоряжение КГГА №668 от 6 июня 2017 обнародовано на официальном сайте киевской власти.

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