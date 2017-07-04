В Киеве утвердили новые тарифы на горячую воду и отопление

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 4 июля, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новые тарифы на горячую воду и отопление в Киеве.

Согласно принятому постановлению, тарифы на горячую воду для киевлян поднимутся, а на отопление снизятся.

Тарифы на централизованное отопление для населения будут составлять 1414,45 грн/Гкал (с НДС) для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками и 32,91 грн за 1 кв.м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без счетчика.

При этом централизованное снабжение горячей воды для киевлян будет стоить 84,45 грн за 1 куб.м (с НДС) при условии подключения полотенцесушителей, при их отсутствии — 78,08 грн за 1 куб.м (с НДС).

Подогрев воды для нужд управляющих многоквартирных домов будет стоить на уровне 67,80 грн за 1 куб.м (без НДС) при условии подключения полотенцесушителей, при их отсутствии — 62,68 грн за 1 куб.м (без НДС).

Постановление вступит в силу после официального его опубликования в "Урядовом курьере".

Ранее сообщалось, что власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий. Соответствующее распоряжение КГГА №668 от 6 июня 2017 обнародовано на официальном сайте киевской власти.