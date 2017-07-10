Эксперт об идее отопления жилых домов газом, добытым из мусора

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Немцы инвестируют добычу газа из украинского мусора. Пробные скважины уже пробурили в Сумской области. В местном горсовете отметили, что идея не новая, ее проталкивали еще с 2015 года, но тогда возникла проблема с подведением электроэнергии на местный мусорный полигон, где газ и планировали добывать.

О целевом предназначении газа добытого из мусора рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы владелец компании "Инновационная компания Альфакат" Игорь Гнида.

"Этот биогаз можно будет использовать в блочных теплоэлектростанциях. Ним можно отапливать дома, питать ним коммунальную сферу. Это тепло и электрика. И соответственно нашему законодательству это все будет продаваться по зеленому тарифу", — отметил эксперт.

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В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.