наверх
10.07.201704:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Эксперт об идее отопления жилых домов газом, добытым из мусора

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (353)

    11
    Владелец компании "Инновационная компания Альфакат" Игорь Гнида в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что тепло и электроэнергия, полученные благодаря биогазу, будут продаваться гражданам по зеленому тарифу.
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Немцы инвестируют добычу газа из украинского мусора. Пробные скважины уже пробурили в Сумской области. В местном горсовете отметили, что идея не новая, ее проталкивали еще с 2015 года, но тогда возникла проблема с подведением электроэнергии на местный мусорный полигон, где газ и планировали добывать.

    strana.ua
    Во Львове перестал накапливаться мусор - спецкор

    О целевом предназначении газа добытого из мусора рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы владелец компании "Инновационная компания Альфакат" Игорь Гнида.

    "Этот биогаз можно будет использовать в блочных теплоэлектростанциях. Ним можно отапливать дома, питать ним коммунальную сферу. Это тепло и электрика. И соответственно нашему законодательству это все будет продаваться по зеленому тарифу", — отметил эксперт.

    Читайте также: Гастроли львовского мусора по стране: селяне обещают поджигать мусоровозы

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Варшаве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20