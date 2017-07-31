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    Экономика

    Назначено новое заседание НКРЭКУ по вопросу абонплаты за газ

    (обновлено: )26020
    В повестку заседания, которое запланировано на 10:00 4 августа, внесен вопрос о внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по дополнительной защите прав потребителей и переходу к принципу заказанной мощности.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в ближайшую пятницу, 4 августа, повторно рассмотрит вопрос перехода на абонентскую плату за распределение газа, сообщает пресс-служба регулятора.

    Батарея у окна
    flickr.com/stillframe/
    Врежем по субсидиям абонплатой на тепло!

    В повестку заседания внесен соответствующий вопрос – "О внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по дополнительной защите прав потребителей и переходу к принципу заказанной мощности".

    Заседание запланировано на 10:00 в форме открытых слушаний.

    НКРЭКУ ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Однако позже отменила свое решение, заявив, что "берет тайм-аут".

    Читайте также: Чуда не будет. Осенью введут абонплату за газ — Марунич

    В Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров газа для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз.

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