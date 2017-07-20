Намекнули, что стоит готовиться. Соцсети о росте цен на газ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинцы облегченно выдохнули. Повышения цены на газ с октября на 19% не будет — Кабмин решил оставить без изменения тарифы для населения. Об этом сообщил сам вице-премьер Павел Розенко: "Финансовый план "Нафтогаза" одобрен правительством при условии сохранения цены на газ по состоянию на 1 апреля 2017 года". Позже главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и вовсе заявил, что ""Нафтогаз" не предлагал Кабмину повышать цену на газ для нужд населения", поскольку это — компетенция не госкомпании, а правительства.

Неразбериха с повышением цен на газ вызвала немалую шумиху в украинском сегменте соцсетей: "Кабмин не одобрил. Или сыграли в доброго-злого полицейского, или к весне одобрят"; "Это такая игра: Злой Нефтегаз потребовал повышения цены на газ на 19 %, ссылаясь на некий "импортный паритет". Но добрый и справедливый премьер Гройсман поставил на место хулигана и оставил цены на прежнем уровне. Правда добавил до этого 14 миллиардов грн субсидий, которые в виде налогов должны оплатить украинцы. Дешевая и местечковая клоунада". "Гройсман и Порошенко наверняка со страхом ждут, что новый Майдан грянет осенью… а повышение цен на газ, конечно же, стало бы еще одним протестным фактором…", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook