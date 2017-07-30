Экспорт товаров из Украины в РФ растет рекордными темпами - эксперт

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В Украине в июне на 13,5% вырос экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, если сравнивать с маем этого года, экспорт уменьшился на более чем 5% (в мае был рост экспорта на 22,5%). Такие данные сообщает пресс-служба Национального банка.

Показатели внешнеэкономической деятельности Украины в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономический эксперт Всеволод Степанюк.

"Действительно, за первое полугодие, например, экспорт у нас вырос больше чем на 24%. К тому же, действительно, растет экспорт в Евросоюз, и рекордными темпами растет экспорт в Российскую Федерацию – на 38%, даже немного больше. Но, снова таки, нужно смотреть на то, что растет почти аналогично импорт, причем, как из Евросоюза, так и из России, и растет более высокими темпами, чем экспорт. Поэтому внешнеторговый баланс у нас все равно остается отрицательным, и Украину выручает только то, что у нас позитивный баланс торговли услугами", — отметил эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экономический эксперт Всеволод Степанюк

Напомним, в НБУ говорят, что крупнейшим торговым партнером Украины остается Евросоюз. Доля ЕС в общем экспорте товаров увеличилась в этом году до отметки 34,8%. В Нацбанке также сообщают, что импорт товаров в Украину в июне 2017 года тоже вырос и опережает экспорт — на 30%.