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    Экспорт товаров из Украины в РФ растет рекордными темпами - эксперт

    (обновлено: )36801
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире "ГС" отметил, что, несмотря на стремительный рост экспорта, сальдо внешней торговли Украины все равно остается отрицательным.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В Украине в июне на 13,5% вырос экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, если сравнивать с маем этого года, экспорт уменьшился на более чем 5% (в мае был рост экспорта на 22,5%). Такие данные сообщает пресс-служба Национального банка. 

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Показатели внешнеэкономической деятельности Украины в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономический эксперт Всеволод Степанюк.

    "Действительно, за первое полугодие, например, экспорт у нас вырос больше чем на 24%. К тому же, действительно, растет экспорт в Евросоюз, и рекордными темпами растет экспорт в Российскую Федерацию – на 38%, даже немного больше. Но, снова таки, нужно смотреть на то, что растет почти аналогично импорт, причем, как из Евросоюза, так и из России, и растет более высокими темпами, чем экспорт. Поэтому внешнеторговый баланс у нас все равно остается отрицательным, и Украину выручает только то, что у нас позитивный баланс торговли услугами", — отметил эксперт. 

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк

    Напомним, в НБУ говорят, что крупнейшим торговым партнером Украины остается Евросоюз. Доля ЕС в общем экспорте товаров увеличилась в этом году до отметки 34,8%. В Нацбанке также сообщают, что импорт товаров в Украину в июне 2017  года тоже вырос и опережает экспорт — на 30%.

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