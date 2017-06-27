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    В мире

    США анонсируют резкое увеличение экспорта нефти

    (обновлено: )32711
    В Белом доме сообщили, что экспорт нефти будет увеличен в среднем до 1 миллиона баррелей нефти день, что в два раза превышает показатель прошлого года.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com

    КИЕВ, 27 июн – РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа намерена вдвое увеличить экспорт нефти за рубеж до 1 миллиона баррелей в день, говорится в заявлении Белого дома, распространённого пресс-службой ведомства.

    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Carsten ten Brink/flickr.com
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    Это вдвое больше показателей предыдущего года.

    "Соединенные Штаты на верном пути, чтобы экспортировать в среднем 1 миллион баррелей нефти день, что в два раза превышает показатель прошлого года", — говорится в сообщении.

    Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки, сообщало 21 июня в еженедельном обзоре управление энергетической информации минэнерго страны.

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