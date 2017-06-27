США анонсируют резкое увеличение экспорта нефти

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа намерена вдвое увеличить экспорт нефти за рубеж до 1 миллиона баррелей в день, говорится в заявлении Белого дома, распространённого пресс-службой ведомства.

Это вдвое больше показателей предыдущего года.

"Соединенные Штаты на верном пути, чтобы экспортировать в среднем 1 миллион баррелей нефти день, что в два раза превышает показатель прошлого года", — говорится в сообщении.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки, сообщало 21 июня в еженедельном обзоре управление энергетической информации минэнерго страны.