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    Суд Лондона принял решение по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд

    (обновлено: )1817021
    Как сообщает Министерство финансов Украины, Высокий суд Лондона принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года относительно еврооблигаций на 3 млрд долл, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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    Во время заседания 26 мая 2017 года в Высоком суде Лондона был рассмотрен ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта 2017 года в порядке упрощенного производства.

    "Суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины. Важным также является то, что на этом заседании английский Суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для осуществления прав Украины на апелляцию, что Украине было предоставлено безусловное разрешение на обжалование решения в Апелляционном суде", — говорится в сообщении.

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    Суд также отказал в удовлетворении ходатайства Доверенного лица по обеспечению расходов и согласился с позицией Украины, что вопрос возмещения расходов Доверенного лица на судебное разбирательство должен быть детально изучен судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.

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