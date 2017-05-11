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    Украина в июне подаст апелляцию по спору с Россией о $3 млрд - Данилюк

    Тема:

    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда (153)

    (обновлено: )61226
    Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина в начале июня подаст апелляцию по судебному спору с Россией в Лондоне с отношении евробондов на 3 млрд долларов.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина в начале июня планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед РФ в 3 млрд долларов.

    "Мы планируем подать на апелляцию в начале июня", — сказал он, добавив, что правительство Украины будет настаивать на своей позиции.

    "Наша позиция не изменилась", — подчеркнул он.

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    Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Украина намерена оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

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