Украина в июне подаст апелляцию по спору с Россией о $3 млрд - Данилюк

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина в начале июня планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед РФ в 3 млрд долларов.

"Мы планируем подать на апелляцию в начале июня", — сказал он, добавив, что правительство Украины будет настаивать на своей позиции.

"Наша позиция не изменилась", — подчеркнул он.

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Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Украина намерена оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.