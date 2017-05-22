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    Россия

    РФ не получала предложений Украины по урегулированию долга на $3 млрд

    (обновлено: )42421
    Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Украина по долгу на три миллиарда долларов не выходила с предложениями.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Украина не выходила к РФ с предложениями по урегулирования долга по евробондам на 3 миллиарда долларов, заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

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    "Нет, не выходила", — сказал Силуанов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает Прайм.

    Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Однако Украина заявила о намерении оспорить решение в Апелляционном суде Лондона.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

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