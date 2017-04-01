У РФ есть сильные аргументы в апелляции по долгу в $3 млрд - Сторчак

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. У России есть сильные аргументы для противостояния апелляции Украины по решению Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрение дела по долгу в 3 миллиарда долларов, если она будет подана. Об этом заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

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Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Украина намерена оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

Строчак заявил, что пока не располагает информацией, подала ли Украина апелляцию.

"Но процедура подачи апелляции не такая простая хотя бы в одном аспекте — проигравшая сторона при наличии такой определенной суммы требований, подлежащей оспариванию, при наличии решения суда в пользу истца, ответчик будет вынужден работать над проблемой залога. Это решать суду, но проблема залога, суммы залога может оказаться весьма серьезной для нашего ответчика", — заявил он в кулуарах второго годового собрания совета управляющих Нового банка развития в Нью-Дели.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Минфин на победу в случае подачи украинской стороной апелляции, Сторчак отметил, что решение за судом, но у РФ сильная позиция.

"Не знаю. Не буду гадать, аргументы у нас сильные, но судьи есть судьи", — заявил он, добавив, что у РФ нет опыта участия в процессах, связанных с апелляцией решения нижестоящего суда по английскому праву.