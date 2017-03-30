РФ готова к апелляции Украины на решение суда Лондона по долгу в $3 млрд

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Россия уверена, что апелляция Украины по долгу в 3 миллиарда долларов будет рассмотрена так же объективно, как иск РФ в Высоком суде Лондона, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Насколько мы знаем, украинская сторона намерена подавать апелляцию — в Апелляционный суд Лондона. Это займет некоторое время. Мы уверены, что эта апелляция будет рассмотрена так же объективно, как и решение Высокого суда Лондона", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы намерены принимать все дальнейшие меры по взысканию той суммы средств, которую Украина задолжала перед Российской Федерацией по обязательствам, которые были взяты украинской стороной", — добавил министр. По его словам, сумма этих обязательств составляет более трех миллиардов долларов. Проценты, которые наросли с момента невыплаты, также будут учтены в окончательной сумме, которая будет истребована с украинской стороны.

Высокий суд Лондона в среду принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.

Минфин РФ расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Минфин отметил, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

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Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.