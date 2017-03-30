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    РФ готова к апелляции Украины на решение суда Лондона по долгу в $3 млрд

    Тема:

    Украина и мораторий на долг РФ (126)

    (обновлено: )23841
    Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство намерено "принимать все дальнейшие меры по взысканию той суммы средств, которую Украина задолжала перед Российской Федерацией".
    Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Россия уверена, что апелляция Украины по долгу в 3 миллиарда долларов будет рассмотрена так же объективно, как иск РФ в Высоком суде Лондона, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

    "Насколько мы знаем, украинская сторона намерена подавать апелляцию — в Апелляционный суд Лондона. Это займет некоторое время. Мы уверены, что эта апелляция будет рассмотрена так же объективно, как и решение Высокого суда Лондона", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso
    Долг перед РФ: высокий суд Лондона выслушал доводы защиты Украины

    "Мы намерены принимать все дальнейшие меры по взысканию той суммы средств, которую Украина задолжала перед Российской Федерацией по обязательствам, которые были взяты украинской стороной", — добавил министр. По его словам, сумма этих обязательств составляет более трех миллиардов долларов. Проценты, которые наросли с момента невыплаты, также будут учтены в окончательной сумме, которая будет истребована с украинской стороны.

    Высокий суд Лондона в среду принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.

    Минфин РФ расценил решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Вместе с тем Минфин отметил, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

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    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

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