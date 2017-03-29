Минфин РФ: решение суда Лондона обязывает Украину выплатить $3 млрд

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Российский Минфин посчитал решение Высокого суда Лондона как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг по евробондам на 3 миллиарда долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.

"Высокий суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиарда долларов США, а также соответствующую сумму начисленных процентов", — говорится в пресс-релизе.

"Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон. В частности, в вынесенном решении суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования", — заявляет Минфин РФ.

"Таким образом, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается", — подытоживает российское министерство.

Вместе с тем Минфин отмечает, что Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

Суд в среду принял решение удовлетворить ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства, то есть без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.