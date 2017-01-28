Суд Англии в апреле вынесет решение по долгу на $3 млрд перед РФ - Данилюк

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу на 3 млрд долларов перед Российской Федерацией, заявил в эфире телеканала "Общественное ТВ" министр финансов Александр Данилюк.

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"Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье требуется принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может, уже в апреле", — отметил он.

По мнению Данилюка, представители украинской стороны аргументированно доказали свою позицию.

Напомним, Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок".

Как пояснил РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев.