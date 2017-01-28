наверх
28.01.201711:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд Англии в апреле вынесет решение по долгу на $3 млрд перед РФ - Данилюк

    (обновлено: )277
    Александр Данилюк заявил, что были слушания, на которых были заслушаны обе стороны: "Сейчас судье требуется принять решение, оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может, уже в апреле".
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу на 3 млрд долларов перед Российской Федерацией, заявил в эфире телеканала "Общественное ТВ" министр финансов Александр Данилюк.

    Проектный менеджер Лиги финансового развития Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Юлия Червинская
    Блинов: выплата долга в $3 млрд перед РФ - это обязательство Украины перед МВФ

    Читайте также: Украина, наши дни. Оппозиция в загоне, а кому она нужна?

    "Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье требуется принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может, уже в апреле", — отметил он.

    По мнению Данилюка, представители украинской стороны аргументированно доказали свою позицию.

    Напомним, Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято "в положенный срок".

    Как пояснил РИА Новости юрист компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ в суде, согласно существующей процедуре, конкретного срока для вынесения решения суда нет, это может занять несколько месяцев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Николай Давидюк
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения