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    Экс-министр юстиции: Украине придется выплатить РФ долг в $3 млрд

    (обновлено: )672130
    По словам Лавриновича, "независимо от фамилий в государственной власти государство должно отвечать по своим обязательствам по всем международным действиям, в том числе, что касается финансовых действий по размещению еврооблигаций".
    Александр Лавринович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Бывший министр юстиции Александр Лавринович считает, что решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении дела по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов является плохим сигналом для Киева, долг придется возвращать.

    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso
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    "Это сигнал, что позиция Украины слабая… Очевидно, да (придется заплатить – ред.). Потому что независимо от фамилий в государственной власти государство должно отвечать по своим обязательствам по всем международным действиям, в том числе, что касается финансовых действий по размещению еврооблигаций", — заявил в среду Лавринович в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, решение лондонского суда сыграет против Украины, поскольку такая процедура не предусматривает дебатов.

    "Это решение (сыграет – ред.) против Украины, поскольку ускоренная процедура не предусматривает дебатов сторон. Она предусматривает исследование доказательств, предъявленных суду… Это создает серьезную проблему Украине", — добавил Лавринович.

    Суд в среду принял решение удовлетворить ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства, то есть без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. 

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