Экс-министр юстиции: Украине придется выплатить РФ долг в $3 млрд

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Бывший министр юстиции Александр Лавринович считает, что решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении дела по долгу Украины перед РФ на 3 миллиарда долларов является плохим сигналом для Киева, долг придется возвращать.

"Это сигнал, что позиция Украины слабая… Очевидно, да (придется заплатить – ред.). Потому что независимо от фамилий в государственной власти государство должно отвечать по своим обязательствам по всем международным действиям, в том числе, что касается финансовых действий по размещению еврооблигаций", — заявил в среду Лавринович в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, решение лондонского суда сыграет против Украины, поскольку такая процедура не предусматривает дебатов.

"Это решение (сыграет – ред.) против Украины, поскольку ускоренная процедура не предусматривает дебатов сторон. Она предусматривает исследование доказательств, предъявленных суду… Это создает серьезную проблему Украине", — добавил Лавринович.

Суд в среду принял решение удовлетворить ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства, то есть без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.