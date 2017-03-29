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    Суд Лондона в ускоренном порядке рассмотрит дело по долгу Украины перед РФ

    (обновлено: )838110
    Удовлетворено ходатайство РФ о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства, без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Высокий суд Лондона в ускоренном порядке рассмотрит дело о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Как передает корреспондент РИА Новости, такое решение огласил судья Уильям Блэр.

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    Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий в порядке ускоренного судопроизводства, то есть без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Как объяснял Минфин РФ, данное ходатайство основывалось на том, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование о выплате долга по облигациям.

    Высокий суд Лондона 19 января завершил трехдневные слушания по долгу Украины перед Россией, и судья Блэр, который является старшим братом бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, удалился для вынесения решения.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

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