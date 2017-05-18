Минфин назвал дату подачи апелляции на решение суда по долгу перед РФ

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Украина 10 июня планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед РФ, заявил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает УНИАН.

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"10 июня мы подаем (апелляцию — ред.)", — отметил Данилюк.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам.

Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг.

Вместе с тем Украина намерена оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.