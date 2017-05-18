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    Минфин назвал дату подачи апелляции на решение суда по долгу перед РФ

    Тема:

    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда (154)

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    Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Украина 10 июня планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед РФ.
    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Украина 10 июня планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о долге перед РФ, заявил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает УНИАН.

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    "10 июня мы подаем (апелляцию — ред.)", — отметил Данилюк.

    Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам.

    Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг.

    Вместе с тем Украина намерена оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона.

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