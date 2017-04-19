Платежеспособные банки Украины заработали 3,7 млрд грн прибыли за два месяца

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Платежеспособные банки в январе-феврале 2017 получили 3,733 миллиарда гривен чистой прибыли против 1,971 миллиарда гривен убытков за аналогичный период прошлого года, сообщает УНИАН.

Как отмечается, доходы банков выросли на 18,9% за счет комиссионных доходов. Как сообщается на сайте Нацбанка, доходы банков за этот период выросли на 18,9% — до 29,502 млрд гривень за счет роста комиссионных доходов.

В то же время, расходы банков снизились на 3,8% — до 25,769 млрд гривень за счет процентных и других операционных расходов.

Ранее сообщалось, что долги неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины составляют 45,2 млрд грн.