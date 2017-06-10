наверх
10.06.201716:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина подаст апелляцию по долгу перед Россией в $3 млрд

    Тема:

    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда (156)

    (обновлено: )46418
    Согласно информации, на заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней - с 9 июня по 23 июня.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Украинская сторона до 23 июня подаст апелляцию на решение высокого суда Лондона относительно долга в размере 3 миллиардов долларов перед Россией. Об этом заявила пресс-служба Минэкономики Украины.

    Пендзин о госдолге Украины: спасет ситуацию только рост промышленности. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Экономист: Украине минимум 20 лет не выбраться из долговой кабалы

    Читайте также: Rzeczpospolita: вы удивитесь, а Киев отдаляется от Европы

    Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявлял, что апелляция на решение Высокого суда Лондона будет подана 10 июня.

    "На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня 2017 года по 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот срок", — говорится в сообщении.

    Высокий суд Лондона в конце мая провел слушания по ряду вопросов, связанных с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиардов долларов, а также соответствующую сумму начисленных процентов. Требуемая Россией сумма, в которую вошли начисленные проценты по долгу, а также судебные издержки, составила 325 миллионов долларов.

    Украина в свою очередь попросила суд о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы в английском Апелляционном суде.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Степан Кубив. Архивное фото
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко