Украинская накопительная пенсионная система уничтожена - эксперт

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президент поручил Кабмину уже осенью увеличить пенсионные выплаты, а также отменить их налогообложение. Однако, эксперты говорят, что нынешняя пенсионная система требует немедленного реформирования. По официальному прогнозу в этом году дефицит Пенсионного Фонда составит 141,5 млрд грн, то есть около 5% ВВП. Такую цифру назвал министр соцполитики Андрей Рева.

Однако не только в Украине есть проблемы в этой сфере. Пенсионные системы большинства стран сейчас находятся в критическом состоянии. Такой вывод сделали аналитики в докладе Всемирного экономического форума. По прогнозам экспертов к 2050 году дефицит пенсионных систем в мировом масштабе достигнет 400 млрд долларов. А виной тому — улучшение условий, а следовательно и продолжительности жизни людей. Составители доклада советуют правительствам стран существенно увеличить пенсионный возраст, а людям самостоятельно собирать "пенсию" в течение всех рабочих лет.

Украинскую пенсионную систему прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор портала "Финансовый клуб"Руслан Черный.

"Проблема в том, что как раз с 1 июля согласно государственному бюджету, негосударственные пенсионные фонды не относятся к списку компаний, которые имеют статус неприбыльных. То есть их поставили одним махом вне закона. Таким образом можно было говорить об уничтожении накопительной пенсионной системы, о которой мы можем говорить в дальнейшем, которая должна спасти ситуацию в Украине. Такие попытки налоговой уничтожить вообще всю систему, они действительно настораживают. И эта ситуация может повториться", — заявил эксперт.