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    Гройсман назвал основное условие перехода к накопительной системе

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (41)

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    Премьер-министр утверждает, что на сегодня главной задачей является изменение именно солидарной системы, и "расчеты Кабмина показывают, что сделать ее бездефицитной вполне реально".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. О введении накопительной системы можно будет говорить только после того, как удастся реформировать солидарную, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

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    Украинское фото
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    "Когда мы построим солидарную систему, которая будет прогнозируемой и безубыточной, тогда мы сможем переходить к накопительной системе. Я знаю, что в парламенте есть много идей относительно такой реформы", — сказал Гройсман в эфире ICTV.

    По его словам, на сегодня главной задачей является изменение именно солидарной системы, и "расчеты Кабмина показывают, что сделать ее бездефицитной вполне реально".

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    "Кстати, никого не слушайте, поскольку мы ни на один месяц не повышаем пенсионный возраст, потому что это является принципиальным для нас. Потому что сейчас, я слышу, уже рассказывают, что через страховой стаж мы хотим повысить возраст. Это неправда", — подчеркнул премьер.

    Он подчеркнул, что откладывать проведение пенсионной реформы сейчас уже невозможно.

    РИА Новости Украина
    Пенсионная реформа

    "Я знаю, что уже в ноябре пенсионерам начислят новые пенсии. И сейчас есть разница между теми политическими силами, которые действительно поддерживают интересы людей и могут принимать решения и теми, кто всегда паразитировал на человеческой беде, на проблемах с одной целью – на этом, как правило выезжают на выборах… Я не помню случая, когда без приближения выборов правительство выходит с инициативой проведения справедливой пенсионной реформы, которая даст возможность людям почувствовать, что изменения происходят", — резюмировал Гройсман.

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    Напомним, Кабинет министров на прошлой неделе утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

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