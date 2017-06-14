В Кривом Роге 97-летняя пенсионерка выпрыгнула из окна

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В ночь с 13 на 14 июня в Кривом Роге произошло самоубийство. Пенсионерка решила покончить с собой и выпрыгнула из окна, пишет 1 городской.

Как сообщается, 97-летняя старушка решила свести счеты с жизнью. Женщина выпрыгнула из окна своей квартиры на четвертом этаже.

Причины такого решения пожилой криворожанки, а также все подробности случившегося, устанавливаются.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.