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    В Кривом Роге 97-летняя пенсионерка выпрыгнула из окна

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    Произошла это в одном из домов на улице Тухачевского. 97-летняя старушка решила свести счеты с жизнью. Женщина выпрыгнула из окна своей квартиры на четвертом этаже.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В ночь с 13 на 14 июня в Кривом Роге произошло самоубийство. Пенсионерка решила покончить с собой и выпрыгнула из окна, пишет 1 городской.

    Как сообщается, 97-летняя старушка решила свести счеты с жизнью. Женщина выпрыгнула из окна своей квартиры на четвертом этаже.

    Причины такого решения пожилой криворожанки, а также все подробности случившегося, устанавливаются.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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