Нацбанк повысил курс доллара и сохранил курс евро

AFP/DENIS CHARLET

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 15 июня, на уровне 2601,49 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2914,45 грн за 100 евро, российского рубля — 4,561 грн за 10 рублей.

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Ранее сообщалось, что НБУ установил официальный курс гривны на вторник, 6 июня, на уровне 2628,09 грн за 100 долларов. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2947,93 грн за 100 евро, российского рубля — 4,636 грн за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.