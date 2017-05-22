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22.05.201709:37
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    Нацбанк повысил курс евро

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро на понедельник, 22 мая, установлен на уровне 2947,86 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,613 грн за 10 рублей.
    Евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 22 мая, на уровне 2636,96 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2947,86 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,613 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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