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16.05.201709:40
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: евро вырос до 29,04 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2904,50 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,683 грн за 10 рублей. Курс доллар на уровне 2647,19 гривен за 100 долларов.
    Доллары и евро
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 16 мая, на уровне 2647,19 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2904,50 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,683 грн за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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